В СИЗО к Ефремову началось паломничество. Он получил уже сотню писем и исчерпал месячный лимит на передачи

Актёра Михаила Ефремова, который после вынесения приговора находится в московском СИЗО №5, перевели из карантинной камеры в обычную. Об этом RT сообщил член ОНК Георгий Иванов, посетивший артиста в изоляторе.

— Новая — четырёхместная, но там было два человека, Ефремов стал в ней третьим, — сказал правозащитник.

Ефремов рассказал также, что к условиям содержания у него претензий нет, в камере есть холодильник и телевизор, а во дворе — теннисный стол, за которым Ефремов иногда играет с сокамерниками. Он добавил, что отношения с соседями у него прекрасные.

Иванов отметил, что поклонники не забывают артиста — Ефремову пришло уже более 100 писем, и он обещал на все ответить. Кроме того, знаменитый арестант за первые дни исчерпал месячный лимит на передачи.