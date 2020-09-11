Не только 800 тысяч. Сколько ещё выплатит Ефремов

Пресненский суд Москвы вынес приговор актёру Михаилу Ефремову, он признан виновным в ДТП, в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров. Согласно приговору Ефремову назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, при этом суд частично удовлетворил гражданский иск сына погибшего, снизив сумму возмещения с 7 млн рублей до 800 тысяч, и полностью удовлетворил гражданский иск ещё троих потерпевших в сумме один рубль. Кажется, что не так много? Сколько и кому ему ещё придётся выплатить, разобрался Лайф.

Вполне очевидно, что, как только приговор вступит в законную силу, Ефремов будет заинтересован в сокращении срока наказания, но условно-досрочное освобождение (УДО) возможно только после отбытия половины назначенного ему срока (ч. 3 ст. 79 УК РФ). При этом претендовать на такую меру осуждённый сможет только при примерном поведении, отсутствии взысканий, активном участии в общественной жизни колонии, а также при возмещении ущерба потерпевшим. Именно эти факторы примет во внимание суд, если сочтёт нужным рассматривать дело об УДО Ефремова. Однако, даже если артист произведёт выплаты, указанные в приговоре, это не означает, что он избежит ответственности по иным искам, которые к нему могут быть предъявлены в гражданском порядке.

Причинил ущерб — плати

Согласно статье 1082 ГК РФ потерпевшие от действий Ефремова могут заявить требования о возмещении материального и морального ущерба. Их адвокат уже заявил, что такая возможность уже обсуждается.

В рамках рассмотрения уголовного дела были заявлены требования о компенсации имущественного и морального вреда, причинённого непосредственно преступлением (ч. 1 ст. 44 УПК РФ). Но, исходя из буквального толкования этой статьи, иски, содержащие требования о возмещении убытков, а не вреда (то, что было причинено преступлением опосредованно, например расходы, понесённые родственниками в связи с погребением погибшего), рассмотрению с уголовным делом не подлежат. Решение об их удовлетворении должно приниматься в порядке гражданского судопроизводства. Об этом же говорит и сложившаяся судебная практика. Да, гражданские дела, как правило, рассматриваются судами не так быстро, но при наличии доказательств оценённого вреда суммы к возмещению в решении этих судов всегда выше, чем в приговорах по уголовным делам.

Ловушка в один рубль

Именно поэтому, скорее всего, в рамках уголовного дела и был заявлен иск всего на рубль. Считается, что судьи, занятые уголовным производством, очень редко присуждают значительную сумму компенсации. Но, после того как в прошедшем процессе пострадавшие уже доказали сам факт события, в гражданском процессе они смогут заявить более внушительную сумму. Для этого необходимо будет лишь представить суду доказательства ущерба, который им нанёс Ефремов. Какая это будет сумма — решать родственникам.

Не стоит забывать ещё и о том, что погибший Сергей Захаров управлял машиной, принадлежащей его компании-работодателю. В ходе уголовного процесса суд не признал эту компанию в качестве потерпевшей стороны. Но это не значит, что осуждённый Ефремов не будет отвечать за то, что от совершённого им столкновения машина компании — работодателя Захарова получила повреждения, после которых восстановлению не подлежит.