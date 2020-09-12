"Пашаева никто не предлагал". Источник в окружении Ефремова заявил, что адвокат сам навязался актёру

Адвокат Эльман Пашаев сам навязал актёру Михаилу Ефремову свои услуги и пообещал ему за 11 миллионов рублей мягкое наказание за смертельное ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении артиста.

— Выяснилось, что Пашаева никто не предлагал, а он сам себя навязал, сославшись на общих знакомых, — сказал источник.

По его словам, адвокат запросил 11 миллионов рублей за то, чтобы добиться приговора, который устроил бы Ефремова. Гонорар юрист взял сразу, когда ещё шло предварительное расследование по делу об аварии на Смоленской площади.