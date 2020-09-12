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"Пашаева никто не предлагал". Источник в окружении Ефремова заявил, что адвокат сам навязался актёру

Свой немалый гонорар юрист взял ещё на стадии предварительного расследования.

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Фото © ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Адвокат Эльман Пашаев сам навязал актёру Михаилу Ефремову свои услуги и пообещал ему за 11 миллионов рублей мягкое наказание за смертельное ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении артиста.

Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно

Он также надеется на смягчение приговора своему бывшему подзащитному.

Выяснилось, что Пашаева никто не предлагал, а он сам себя навязал, сославшись на общих знакомых, — сказал источник.

По его словам, адвокат запросил 11 миллионов рублей за то, чтобы добиться приговора, который устроил бы Ефремова. Гонорар юрист взял сразу, когда ещё шло предварительное расследование по делу об аварии на Смоленской площади.

Не только 800 тысяч. Сколько ещё выплатит Ефремов

Напомним, Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, в котором погиб человек. Также актёр должен выплатить 800 тысяч рублей компенсации одному из членов семьи погибшего. Накануне стало известно, что Ефремов снова отказался от услуг своего адвоката. Пашаев называл эти заявления глупостью. При этом уже 10 сентября он эту информацию подтвердил, сообщив, что его договор закончился после приговора.

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