Центробанк выявил новую схему мошенничества через голосовое меню банка

В Центробанке выявили схему, по которой мошенники смогли получить сведения о счетах банковских клиентов через голосовое меню одного из кредитных учреждений. Как сообщает РБК со ссылкой на письмо Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ), мошенники использовали номера телефонов и последние цифры карт потребителей.

Сообщается, что неизвестные звонили в систему IVR (интерактивное голосовое меню), подменяя телефонные номера клиентов, и запрашивали у неё сведения по остаткам денежных средств на счетах. Для этого они использовали последние четыре цифры номеров их банковских карт.

После этого злоумышленники звонили владельцам карт и представлялись сотрудниками банка. Владея информацией о количестве денежных средств, они легко добивались доверия людей и могли переводить себе их деньги.

Как отметили в ЦБ, номера телефонов и карт клиентов могли попасть в руки мошенников после утечки данных покупателей маркетплейса Joom в конце августа. Уточняется, что больше всего пострадали владельцы карт "Райффайзенбанка" и ВТБ.