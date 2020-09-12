"Смотрим в одном направлении". Коммунисты начали сотрудничать с врио главы Иркутской области, не дожидаясь итогов выборов — видео

Видео © Telegram-канал "НЕКОЛЧАК"
В Иркутской области представители КПРФ, не дожидаясь результатов губернаторских выборов, которые состоятся в единый день голосования 13 сентября, стали пытаться наладить сотрудничество с действующей властью, сообщает телеграм-канал "Неколчак".
Депутат партии Антон Романов присоединился к временно исполняющему обязанности главы Иркутской области Игорю Кобзеву, когда тот инспектировал ход работ по благоустройству столицы региона. На общий результат готовы работать даже самые ярые противники региональных властей, отмечает телеграм-канал.
— Я рад, что у нас теперь жители, муниципальная и региональная власть в одном направлении смотрят. Я думаю, должен быть результат, должна быть обратная связь, понимание. Проблемы горожан — это наши в первую очередь проблемы, — подчеркнул Кобзев.
Романов в свою очередь выразил солидарность с главой региона и отметил, что главное — работать.
Глава Приангарья предложил объявить 2021-й Годом БайкалаИгорь Кобзев отметил, что всё общество должно объединиться и предложить мероприятия по защите территорий около озера.
Отмечается, что в Иркутской области давно не было такого, чтобы руководитель субъекта объединял вокруг себя представителей разных партий.
Ранее Кобзев записал видеообращение к жителям региона накануне выборов губернатора, где подвёл итоги девяти месяцев работы и заявил, что ему под силу решать проблемы Прибайкалья.
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