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"Смотрим в одном направлении". Коммунисты начали сотрудничать с врио главы Иркутской области, не дожидаясь итогов выборов — видео

Игорь Кобзев и депутат от КПРФ вместе проинспектировали ход работ по благоустройству Иркутска.

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Видео © Telegram-канал "НЕКОЛЧАК"

В Иркутской области представители КПРФ, не дожидаясь результатов губернаторских выборов, которые состоятся в единый день голосования 13 сентября, стали пытаться наладить сотрудничество с действующей властью, сообщает телеграм-канал "Неколчак".

Депутат партии Антон Романов присоединился к временно исполняющему обязанности главы Иркутской области Игорю Кобзеву, когда тот инспектировал ход работ по благоустройству столицы региона. На общий результат готовы работать даже самые ярые противники региональных властей, отмечает телеграм-канал.

Я рад, что у нас теперь жители, муниципальная и региональная власть в одном направлении смотрят. Я думаю, должен быть результат, должна быть обратная связь, понимание. Проблемы горожан — это наши в первую очередь проблемы, — подчеркнул Кобзев.

Романов в свою очередь выразил солидарность с главой региона и отметил, что главное — работать.

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Игорь Кобзев отметил, что всё общество должно объединиться и предложить мероприятия по защите территорий около озера.

Отмечается, что в Иркутской области давно не было такого, чтобы руководитель субъекта объединял вокруг себя представителей разных партий.

Ранее Кобзев записал видеообращение к жителям региона накануне выборов губернатора, где подвёл итоги девяти месяцев работы и заявил, что ему под силу решать проблемы Прибайкалья.

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