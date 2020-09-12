В Екатеринбурге горит здание Ростехнадзора — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Екатеринбурге в административном здании Уральского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) произошёл пожар. Площадь возгорания достигла 700 квадратных метров, передаёт ТАСС.

Изначально загорелась кровля крыши на площади 40 квадратных метров. Оперативно потушить огонь не удалось из-за сильного ветра. На месте работают пожарные расчёты, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации спасателей, горит утеплитель и деревянная обрешётка под металлической кровлей.

Из здания было эвакуировано пять человек, никто из них не пострадал.