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"Чего два раза вставать?" Памфилову поздравили с днём рождения прямо на заседании ЦИК — видео

Сегодня она отмечает своё 67-летие.

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Видео © LIFE

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ходе заседания госоргана получила букет и поздравления с днём рождения.

Цветы от региональных комиссий Памфиловой вручил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Он присоединился к поздравлениям и заявил, что праздник руководителя неслучайно совпал с днём досрочного голосования.

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Свой голос отдали уже более 3,8 тысячи избирателей.

Кто-то видит в этом символику — совпадение дня рождения и единого дня голосования. Это не символика, это так было решено на государственном уровне. Чего два раза вставать? Давайте всё отпразднуем за один день, — пошутил заместитель.

Также Булаев отметил, что Памфиловой никто не завидует, потому что справиться с "этим хозяйством" никто, кроме неё, не сможет.

В ответ на поздравления председатель ЦИК поблагодарила коллег и пожаловалась на сложности работы в день рождения. По словам Памфиловой, ей тяжело ругать сотрудников, когда у неё такое хорошее настроение.

Ранее Лайф рассказывал о том, как проходят досрочные выборы в России. По словам исполнительного директора ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алёны Булгаковой, существенных нарушений наблюдатели пока не фиксировали.

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