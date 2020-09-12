"Чего два раза вставать?" Памфилову поздравили с днём рождения прямо на заседании ЦИК — видео

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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ходе заседания госоргана получила букет и поздравления с днём рождения.
Цветы от региональных комиссий Памфиловой вручил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Он присоединился к поздравлениям и заявил, что праздник руководителя неслучайно совпал с днём досрочного голосования.
Явка на дистанционных выборах муниципальных депутатов в Москве превысила 80%Свой голос отдали уже более 3,8 тысячи избирателей.
— Кто-то видит в этом символику — совпадение дня рождения и единого дня голосования. Это не символика, это так было решено на государственном уровне. Чего два раза вставать? Давайте всё отпразднуем за один день, — пошутил заместитель.
Также Булаев отметил, что Памфиловой никто не завидует, потому что справиться с "этим хозяйством" никто, кроме неё, не сможет.
В ответ на поздравления председатель ЦИК поблагодарила коллег и пожаловалась на сложности работы в день рождения. По словам Памфиловой, ей тяжело ругать сотрудников, когда у неё такое хорошее настроение.
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