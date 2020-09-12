Кириенко — о креативной индустрии в России: Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, стали большим бизнесом

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Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на пленарном заседании в рамках "Российской креативной недели" отметил, что определение "креативность", которое олицетворяет творчество и искусство, пополнилось понятием "индустрия".

— Это означает осознание того, что вещи, которые раньше воспринимались обществом и государством как либо удел небольшого количества людей, либо просто как баловство, неожиданно выясняется, что это большой бизнес. За этим огромные инвестиции, за этим — значимая доля ВНП, — сказал он.

Кириенко считает, что государство должно уделять креативной индустрии особое внимание. Он подчеркнул, что на её развитие было направлено более восьми миллиардов рублей, но этого мало. Первый заместитель руководителя АП также заявил, что россияне отличаются творчеством и смекалкой, что необходимо в креативной индустрии.

— Хорошая новость для государства заключается в том, что, если для целого ряда отраслей инициатива должна идти сверху вниз (то есть какие-то люди, занимающиеся стратегией, должны придумать, что надо делать, и потом предложить это для развития отрасли), мне кажется, что в креативной индустрии всё будет наоборот. <...> Мы очень надеемся, что представители креативной индустрии смогут сказать, что необходимо со стороны государства, чтобы обеспечивать развитие, — пояснил Кириенко.

Он отметил, что точками роста для таких специалистов являются Москва и другие крупные города, но важно, чтобы условия для развития творческих людей были не только в мегаполисах. Так, например, уже в 20 регионах формируются арт-резиденции, а запуск такой программы состоялся в рамках "Тавриды-Арт".

Кроме того, Кириенко подчеркнул, что важно найти механизмы отбора талантливых людей на более ранних стадиях — в школе и вузах. В 2020 году, например, впервые проходит конкурс для школьников "Большая перемена", при этом 35% из миллиона конкурсантов выбрали творческие направления для участия.

Первый заместитель руководителя АП указал, что вложение в творчество, культуру и искусство перестало быть "затратами".

— У нас на глазах происходит перелом, когда руководители бизнеса, федеральных и региональных органов власти начинают говорить о вложениях в сферу творчества, культуры и искусства как об инвестициях. И это, на мой взгляд, фундаментальный перелом, — добавил он.

Кириенко также выразил уверенность, что в развитии креативной индустрии только односторонние действия — со стороны творческих людей, бизнеса или власти — не дадут результата. Работа должна строиться на сотрудничестве, считает он.