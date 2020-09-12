В Москве более трёх тысяч пар поженились на необычных площадках

В столице с начала года более трёх тысяч пар выбрали необычные площадки для проведения церемонии бракосочетания, что составляет около 20% от общего числа торжественных регистраций. Об этом сообщает портал мэра и Правительства Москвы.

Уточняется, что проект по регистрации брака в популярных местах запустил Комплекс социального развития Москвы всего полтора года назад, но столичные молодожёны его уже оценили. Так, например, в "Москве-Сити" в этом году состоялось 400 церемоний.

— И это объяснимо — с площадок в башнях "Федерация", "Око" и "Меркурий" открывается прекрасный вид на город, — отмечают на портале.

Также сообщается, что московские пары могут пожениться в старинных усадьбах, современных особняках, в "Москвариуме", под звёздным небом в Московском планетарии, на стадионе "Спартак" или на территории спорткомплекса "Лужники".

Как подчёркивают на сайте мэра, заключить брак на необычной площадке можно в пятницу или субботу. Для этого пара должна подать заявление через портал "Госуслуги" или в отделе ЗАГС, к которому прикреплена выбранная площадка, и оплатить стандартную госпошлину в размере 350 рублей.