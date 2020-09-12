Глава Минздрава рассказал о ходе разработки второй российской вакцины от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе визита в Ленинградскую область сообщил, что разработка второй российской вакцины от новой коронавирусной инфекции идёт в штатном режиме.
— Сейчас она (вторая российская вакцина от CoViD-19. — Прим. Лайфа) завершает клинические исследования, потом пройдёт экспертизу, — заявил министр журналистам.
Первые партии вакцины от коронавируса доставят во все регионы России до 14 сентябряРанее сообщалось, что сначала поставки получат 10–15 регионов страны.
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.
Также был создан специальный сайт, на котором размещена вся информация о российской вакцине "Спутник V".