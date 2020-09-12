Глава Минздрава рассказал о ходе разработки второй российской вакцины от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе визита в Ленинградскую область сообщил, что разработка второй российской вакцины от новой коронавирусной инфекции идёт в штатном режиме.

— Сейчас она (вторая российская вакцина от CoViD-19. — Прим. Лайфа) завершает клинические исследования, потом пройдёт экспертизу, — заявил министр журналистам.