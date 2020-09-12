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Первые партии вакцины от коронавируса доставят во все регионы России до 14 сентября

Ранее сообщалось, что сначала поставки получат 10–15 регионов страны.

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Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Министерства здравоохранения России

Первые небольшие партии вакцины "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, отгружены во все регионы РФ. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Первые небольшие партии уже отгружены во все регионы, Ленинградская область тоже получит [вакцину] в числе первых сейчас, — заявил глава Минздрава РФ во время поездки в Ленобласть.

Первая партия вакцины от коронавируса направлена в регионы России

Ранее сообщалось, что первые поставки получат 10–15 регионов страны.

Мурашко уточнил, что до понедельника, 14 сентября, первые образцы вакцины будут доставлены во все регионы.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.

Также был создан специальный сайт, на котором размещена вся информация о российской вакцине "Спутник V".

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