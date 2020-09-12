Первые партии вакцины от коронавируса доставят во все регионы России до 14 сентября

Первые небольшие партии вакцины "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, отгружены во все регионы РФ. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

— Первые небольшие партии уже отгружены во все регионы, Ленинградская область тоже получит [вакцину] в числе первых сейчас, — заявил глава Минздрава РФ во время поездки в Ленобласть.

Мурашко уточнил, что до понедельника, 14 сентября, первые образцы вакцины будут доставлены во все регионы.