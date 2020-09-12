Как доктор, который лечил геморрой, подсадил на огурец всё российское телевидение и разбогател

Десять лет назад на YouTube было опубликовано видео, которое буквально взорвало Сеть. Человек, называющий себя доктором, объяснял, как лечить геморрой с помощью огурца. "Нужно надкусить кончик, смазать огурец толщиной с большой палец слюной и вставить в задний проход", — говорил седовласый худощавый мужчина, сидя на корточках. Главное, по его словам, не отрывать огурец от ботвы, тогда он "даёт прохладу, влажность и, скорее всего, силу земли".

Видео YouTube / vitatvru

Гений маркетинга

Несмотря на то что профессиональные врачи осудили данный метод, ролик быстро стал вирусным, а его герой превратился в мем. Его зовут Пётр Попов, он действительно врач, который специализируется на травмах суставов и реабилитации. За прошедшие годы можно было бы предположить, что "видео с огурцом" похоронило карьеру народного целителя, но он не просто сумел сохранить имя, но и извлёк выгоду и сейчас процветает. То, что современные маркетологи называют новым инструментом продвижения на основе хайпа, Попов сумел понять и использовать ещё десять лет назад.

Лечение огурцом не просто не помогает, а может травмировать. Может начаться воспаление вены или даже предстательной железы Александр Островский уролог

С самого начала была какая-то тактика...

До того как доктор Попов оказался известен всей стране, он специализировался на спортивных травмах. Уже тогда он понимал, что известные горнолыжники, гонщики и гандболисты могут не только расширить его базу пациентов, но и открыть доступ к медийным персонам, а там, глядишь, и на ТВ можно попасть в качестве эксперта. Тактика оказалась верной, но на руку целителю сыграло стечение обстоятельств. Ведущий программы "Пусть говорят" Андрей Малахов во время одной из репетиций на шоу "Ледниковый период" попытался поднять Анну Семенович и получил серьёзную травму.

Кадр из видео YouTube / Доктор Попов

Кто-то из знакомых посоветовал ему Петра Попова, который до этого за считаные дни поставил на ноги известного гонщика Олега Кесельмана. Малахова тоже удалось восстановить за короткий период, и, вероятно, благодарностью телеведущего стало участие Попова в одном из выпусков популярного телешоу.

Сработало!

Изображение © Memepedia

С тех пор Попов стал постоянным участником телевизионных программ на федеральных каналах. Но видео с огурцом сделало его действительно узнаваемым. Сквозь шутки, смех и сарказм доктор Попов рассказывал о методах своего лечения.

Вообще смеётся тот, кто смеётся последним. Вы поймите, я занимаюсь серьёзными вещами, лечу тяжёлых больных. Вы смеётесь над народными рецептами, не смейтесь. Видео про огурец знают все. Ему уже больше десяти лет, а оно всё ещё актуально, его уже более 300 раз показали на ТВ, а в YouTube его просмотрели миллионы пользователей Пётр Попов доктор

И действительно, образ фрика, который навязывали ему оппоненты, не приживался. Попов научился парировать все выпады в свой адрес и целенаправленно двигался к цели. Он написал несколько книг, стал развивать свой медицинский центр в Москве, набрал команду профессионалов и вскоре вышел на международный уровень, открыв реабилитационный центр на Кипре. В общем, жизнь доктора удалась.

Могу сказать, что ко мне обращаются разные люди. Например, ко мне обратился один бизнесмен, владелец крупной фармацевтической фирмы, который ездит в Южную Америку, берёт каких-то жучков, выращивает их на хлебе, ест, и ему это очень здорово помогает. Я у него спрашиваю: Билл, вот у тебя своя фармацевтическая фирма, ты всех лечишь, что же ты сам не лечишься таблетками? Он мне ответил: "Понимаешь, есть бизнес, а есть реально работающие методы..." Поэтому не важно, традиционная это медицина или классическая, важно, чтобы людям это помогало! Пётр Попов доктор

Не благодаря, а вопреки!

Биография Петра Попова — это история успеха, которая сложилась вопреки общественному мнению. Как сказали бы современные рэперы, он просто перевернул игру. То, что сейчас только начинают практиковать маркетологи, Попов освоил десять лет назад. У него нет проблем с потоком клиентов, наоборот, как он сам признаётся, видео с огурцом отсеивает всех лишних. Сам он берёт двух-трёх пациентов в месяц, а с остальными работает его команда.

Кадр из видео YouTube / vitatvru