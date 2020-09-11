"Мы его теряем". Маникюр Юрия Дудя вызвал недоумение в Сети

Новый маникюр журналиста Юрия Дудя вызвал недоумение у подписчиков. Фото ногтей, покрытых лаком и надписями Punk и Rock, он опубликовал в "Инстаграме".
— Уже две недели гоняю вот так. Ощущения — кайф! — подписал публикацию Дудь.
Учительница русского языка поставила Дудя на место, доказав, что и он ошибается во время интервьюЮрий Дудь в своих интервью никогда не упускает возможности поправить речевые ошибки своих гостей. И хоть блогер борется за чистоту языка, на деле же он и сам далеко не идеален.
Мнения пользователей разделились. Одни считают накрашенные ногти мужчины провокацией, другие не видят в них ничего плохого и считают, что это часть стиля. Некоторые отнеслись к необычным изменениям во внешности с юмором.
Даже Юра записался на ноготочки, а мне всё некогда
Мы его теряем
Юрец, ну ты-то куда!
Когда у Дудя маник лучше, чем у тебя
На корову седло не одевают. Это неуместно. Так и это. Не уместно и не эстетично
Не остались в стороне и знаменитости. Например, телеведущая Алёна Водонаева пригласила Дудя "на ноготочки" в свой салон.
Ранее 22-летний рэпер Алишер Моргенштерн получил премию "Женщина года".