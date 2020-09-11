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"Мы его теряем". Маникюр Юрия Дудя вызвал недоумение в Сети

Публикацию прокомментировала и Алёна Водонаева, пригласившая Дудя на "ноготочки" в свой салон.

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Фото © Instagram / Юрий Дудь

Новый маникюр журналиста Юрия Дудя вызвал недоумение у подписчиков. Фото ногтей, покрытых лаком и надписями Punk и Rock, он опубликовал в "Инстаграме".

Уже две недели гоняю вот так. Ощущения — кайф! подписал публикацию Дудь.

Учительница русского языка поставила Дудя на место, доказав, что и он ошибается во время интервью

Юрий Дудь в своих интервью никогда не упускает возможности поправить речевые ошибки своих гостей. И хоть блогер борется за чистоту языка, на деле же он и сам далеко не идеален.

Мнения пользователей разделились. Одни считают накрашенные ногти мужчины провокацией, другие не видят в них ничего плохого и считают, что это часть стиля. Некоторые отнеслись к необычным изменениям во внешности с юмором.

Даже Юра записался на ноготочки, а мне всё некогда

rynatakiss

Мы его теряем

grigoreva6115

Юрец, ну ты-то куда!

arsenio_inst

Когда у Дудя маник лучше, чем у тебя

missiriniya

На корову седло не одевают. Это неуместно. Так и это. Не уместно и не эстетично

nyromman

Не остались в стороне и знаменитости. Например, телеведущая Алёна Водонаева пригласила Дудя "на ноготочки" в свой салон.

Ранее 22-летний рэпер Алишер Моргенштерн получил премию "Женщина года".

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