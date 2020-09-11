"Мы его теряем". Маникюр Юрия Дудя вызвал недоумение в Сети

Учительница русского языка поставила Дудя на место, доказав, что и он ошибается во время интервью Юрий Дудь в своих интервью никогда не упускает возможности поправить речевые ошибки своих гостей. И хоть блогер борется за чистоту языка, на деле же он и сам далеко не идеален.