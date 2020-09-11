"Не могу похвастаться". Козак рассказал об итогах переговоров политсоветников по Донбасссу

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о результатах переговоров политических советников глав государств и правительств "нормандского" формата по украинскому урегулированию в Берлине.

— Состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта. К сожалению, не могу похвастаться, что по всем вопросам достигли согласованных решений, — сказал он журналистам.

Козак добавил, что по итогам встречи "прорывов нет". Обсуждались вопросы практической реализации минских соглашений. Стороны договорились о выполнении режима прекращения огня в Донбассе.

— Договорились, что будет поддержан режим тишины, режим прекращения огня, что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться, — добавил Козак.

Он подытожил, что механизмы обеспечения режима прекращения огня будут выполняться обеими сторонами.