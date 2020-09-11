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"Не могу похвастаться". Козак рассказал об итогах переговоров политсоветников по Донбасссу

Не по всем вопросам удалось прийти к соглашению и в итоге "прорывов нет".

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Фото © Метцель Михаил / ТАСС

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о результатах переговоров политических советников глав государств и правительств "нормандского" формата по украинскому урегулированию в Берлине.

Состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта. К сожалению, не могу похвастаться, что по всем вопросам достигли согласованных решений, — сказал он журналистам.

В ДНР обвинили Киев в срыве совместной инспекции украинских позиций в Донбассе

Непосредственно перед началом инспекции украинская сторона выдвинула заведомо невыполнимые требования.

Козак добавил, что по итогам встречи "прорывов нет". Обсуждались вопросы практической реализации минских соглашений. Стороны договорились о выполнении режима прекращения огня в Донбассе.

Договорились, что будет поддержан режим тишины, режим прекращения огня, что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться, — добавил Козак.

Он подытожил, что механизмы обеспечения режима прекращения огня будут выполняться обеими сторонами.

Ранее Козак заявлял, что в Кремле никогда не было разговоров о включении Донецкой и Луганской народных республик в состав России.

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