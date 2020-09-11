В Тамбовской области рухнул аэроплан, пилот погиб — видео

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В Мичуринском районе Тамбовской области совершил жёсткую посадку в поле аэроплан "Бекас", сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Сигнал поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 19:28.
Как стало известно Лайфу, пилот выполнял заказ местного фермера по обработке полей химикатами. После крушения 57-летний мужчина был без сознания. Его пытались реанимировать, но пострадавший скончался. Личность выясняется.
Ранее Лайф сообщал, что вертолёт совершил аварийную посадку в горах в районе Сочи.