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В Тамбовской области рухнул аэроплан, пилот погиб — видео

Воздушное судно занималось обработкой полей.

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Видео © LIFE

В Мичуринском районе Тамбовской области совершил жёсткую посадку в поле аэроплан "Бекас", сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

В Коми самолёт с заглохшим двигателем приземлился на трассу — видео

Обошлось без пострадавших.

Сигнал поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 19:28.

Фото © LIFEФото © LIFE

Фото © LIFE

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Как стало известно Лайфу, пилот выполнял заказ местного фермера по обработке полей химикатами. После крушения 57-летний мужчина был без сознания. Его пытались реанимировать, но пострадавший скончался. Личность выясняется.

Ранее Лайф сообщал, что вертолёт совершил аварийную посадку в горах в районе Сочи.

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