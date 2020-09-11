Полицейский сломал ногу задержанному, раскаялся, но может сесть на десять лет — видео

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Полицейский из Кирова может отправиться за решётку на срок от трёх до десяти лет, потому что в отделении сломал ногу задержанному. Причём это сняла установленная там камера видеонаблюдения. Сегодня Октябрьский районный суд города избрал ему меру пресечения.

Случилось всё ещё 30 августа. Полицейский потом жаловался, что это была ужасная смена. Было много пьяных задержанных. Нервы на пределе. А тут ещё и доставленный в два часа ночи хулиган начал буянить. В камере он кричал и бил ногами по двери.

Полицейский решил его успокоить — несколько раз ударил по ногам. Задержанный вскоре встал, но всё не унимался. Старший лейтенант вернулся и ударил ещё, а потом и вовсе решил обездвижить мужчину его же штанами.

Мужчина после всего этого угодил в больницу. У него обнаружили закрытый перелом голени. А полицейского теперь ждёт увольнение и суд по статье о превышении должностных полномочий. А пока стражу порядка запретили покидать место жительства в ночное время, общаться с потерпевшим и свидетелем, а также обязали являться на допросы. Старший лейтенант свою вину не отрицает. Уверяет, что раскаялся, и надеется пойти на мировую с потерпевшим.