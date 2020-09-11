В Петербурге появится мультимедийный музей Гоголя

На втором этаже библиотеки имени Гоголя в Санкт-Петербурге в октябре откроется мультимедийный музей, посвящённый жизни и творчеству классика русской литературы. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Этот проект стартовал ещё в 2013 году. Тогда на втором этаже библиотеки появилась уникальная экспозиция с 3D-фигурами гоголевских героев: коллежского асессора Ковалёва, художника Чарткова, чиновника Поприщина и титулярного советника Акакия Акакиевича Башмачкина. Теперь посетителям представят сенсорную карту — настенное панно с озвучкой, которое позволит гостям увидеть анимированные истории о любимых петербургских местах Николая Васильевича.

— Помимо того, мы будем презентовать культурную и образовательную программу, это пространство смогут посетить все жители и гости Петербурга, — рассказала заведующая библиотекой Елена Саляева.