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В Петербурге появится мультимедийный музей Гоголя

Посетители смогут увидеть анимированные истории о любимых местах Николая Васильевича в Северной столице.

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Фото © VK / Библиотека Гоголя

На втором этаже библиотеки имени Гоголя в Санкт-Петербурге в октябре откроется мультимедийный музей, посвящённый жизни и творчеству классика русской литературы. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Этот проект стартовал ещё в 2013 году. Тогда на втором этаже библиотеки появилась уникальная экспозиция с 3D-фигурами гоголевских героев: коллежского асессора Ковалёва, художника Чарткова, чиновника Поприщина и титулярного советника Акакия Акакиевича Башмачкина. Теперь посетителям представят сенсорную карту — настенное панно с озвучкой, которое позволит гостям увидеть анимированные истории о любимых петербургских местах Николая Васильевича.

Помимо того, мы будем презентовать культурную и образовательную программу, это пространство смогут посетить все жители и гости Петербурга, — рассказала заведующая библиотекой Елена Саляева.

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Попасть туда могут только аквалангисты.

Ранее сообщалось, что знаменитая картина голландского художника золотого века Франса Халса "Два смеющихся мальчика с кружкой пива", написанная в 1626–1627 годах, в третий раз была похищена из музея в городе Лердам.

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