Бюджетный "Киев" не хотите? Стало известно о планах Motorola посвятить телефон украинской столице

Компания Motorola собирается выпустить недорогой смартфон с неожиданным названием — Kiev. Об этом сообщает TechnikNews со ссылкой на источник в компании.
По данным издания, устройство будет поддерживать 5G на основе платформы SoC Snapdragon 690, которую летом 2020 года анонсировала компания Qualcomm.
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Она предполагает интегрированный модем Snapdragon X51 5G, предназначенный для работы в мобильных сетях пятого поколения. Новый смартфон может быть с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Kiev также может получить тройную камеру с главным сенсором на 48 мегапикселей.
Источники отмечают, что Kiev — это лишь кодовое название. Каким в итоге будет имя смартфона, пока говорить рано.
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