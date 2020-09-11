Бюджетный "Киев" не хотите? Стало известно о планах Motorola посвятить телефон украинской столице

Компания Motorola собирается выпустить недорогой смартфон с неожиданным названием — Kiev. Об этом сообщает TechnikNews со ссылкой на источник в компании.

По данным издания, устройство будет поддерживать 5G на основе платформы SoC Snapdragon 690, которую летом 2020 года анонсировала компания Qualcomm.

Она предполагает интегрированный модем Snapdragon X51 5G, предназначенный для работы в мобильных сетях пятого поколения. Новый смартфон может быть с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Kiev также может получить тройную камеру с главным сенсором на 48 мегапикселей.

Источники отмечают, что Kiev — это лишь кодовое название. Каким в итоге будет имя смартфона, пока говорить рано.