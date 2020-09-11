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Замглавы департамента Минпромторга отправлен под арест по делу о мошенничестве

Чиновник будет находиться под стражей до 13 октября.

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Видео © LIFE

Заместитель главы Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антон Исаев арестован в рамках уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Об этом сообщила пресс-служба Замоскворецкого суда Москвы.

Исаеву А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц трое суток — до 13 октября, — говорится в сообщении.

В Москве задержан замглавы департамента Минпромторга

Чиновнику предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Лайф сообщал о задержании замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова, которого также подозревают в мошенничестве.

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