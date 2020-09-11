Замглавы департамента Минпромторга отправлен под арест по делу о мошенничестве

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Заместитель главы Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антон Исаев арестован в рамках уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Об этом сообщила пресс-служба Замоскворецкого суда Москвы.

— Исаеву А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц трое суток — до 13 октября, — говорится в сообщении.