В Москве строитель провалился в квартиру сквозь потолок. Приземлился на диван с девушкой

В одной из коммунальных квартир в доме в Печатниковом переулке столицы произошло обрушение потолка. Хуже всего то, что в этот момент в комнате находилась 28-летняя девушка. Кристину засыпало обломками перекрытий и досок. А ещё сверху сквозь образовавшуюся дыру на неё упал рабочий.
— Это моя комната. Я лежала тут, и на меня всё это рухнуло. Что делать? — говорит на видео выбравшаяся из-под завала шокированная девушка.
Оба участника инцидента — жительница квартиры и строитель — получили ссадины и ушибы. У Кристины медики также диагностировали сотрясение головного мозга.
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