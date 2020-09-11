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Apple заблокировала на Украине четыре приложения ВГТРК

В компании пояснили, что таким образом выполнили требование СБУ.

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Фото © Shutterstock

Американская компания Apple заблокировала на территории Украины четыре приложения российского холдинга ВГТРК: "Россия-1", "Россия. Телевидение и радио", "Вести FM", а также "Вести.ру". Они больше не доступны там для скачивания в App Store.

В пресс-службе ВГТРК рассказали, что причиной таких действий концерна Apple стали требования Службы безопасности Украины.

Напомним, что также под запретом на Украине российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Там не разрешена трансляция множества российских телеканалов, радиостанций, запрещён выпуск некоторых газет.

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Свою речь он дополнил картинкой с символикой Красной армии.

А ещё на Украине был принят закон о так называемой декоммунизации. В борьбе со всем, что напоминает о временах СССР, там уничтожили памятники Ленину, переименовали множество улиц, площадей и даже город — Днепропетровск стал Днепром.

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