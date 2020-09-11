В Общественной палате прокомментировали видео с "подвозом избирателей" в Байкальске

В Общественной палате Иркутской области отреагировали на распространившееся в Сети видео, как машина якобы несколько раз подвозила пассажиров на избирательный участок. Заявляется, что видео сняли в Байкальске.
— На видео не зафиксированы ни многочисленные подвозы, ни точное место съёмки. Непонятно, о какой УИК идёт речь, ведётся ли съёмка действительно возле избирательной комиссии или рядом больница, — заявил председатель Общественной палаты Иркутской области Владимир Шпрах.
Все поддержанные проектом УГ партии открестились от участия в нёмДепутаты говорят, что рассчитывают только на свои силы.
Он добавил, ясно только лишь, что люди садятся в машину. Непосредственно на избирательном участке герои ролика не сняты.
По мнению Шпраха, это может быть информацией провокационного характера. Никаких жалоб на намеренный подвоз избирателей в Общественную палату не поступало. И уж тем более наблюдатели организации не зафиксировали пресловутых "каруселей".
Как сообщал Лайф, сегодня в России началось досрочное голосование перед единым днём голосования 13 сентября. Многодневная схема применяется на выборах впервые. В ЦИК заявляли о полной готовности к такому формату.