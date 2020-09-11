Эксперт НОМ раскрыл фейки о недопуске наблюдателей на участок в Краснодаре

В Сети появились сообщения о недопуске наблюдателей от всех партий на участок 6030 Краснодара. Эксперт Независимого общественного мониторинга (НОМ), доктор педагогических наук, профессор Михаил Полянский побывал на избирательных участках, пообщался с наблюдателями и выяснил, что это очередной фейк.

— Посещаю избирательные участки, контактирую с наблюдателями от разных партий, от Общественной палаты края. С сожалением отмечу, что в социальных сетях периодически появляются провокационные сообщения о якобы зафиксированных нарушениях: препятствиях для наблюдателей, некачественных списках, "каруселях". Часть участков я сам посетил, с общественными наблюдателями других участков связывался. Ни одно из сообщений о нарушениях, которые я увидел в Сети, не подтвердилось. По некоторым проверка ещё идёт, — отметил Полянский.

По его данным, большинство сообщений о псевдонарушениях исходит от КПРФ и размещается на ресурсах "Голоса".