Эксперт НОМ раскрыл фейки о недопуске наблюдателей на участок в Краснодаре

В Сети появились сообщения о недопуске наблюдателей от всех партий на участок 6030 Краснодара. Эксперт Независимого общественного мониторинга (НОМ), доктор педагогических наук, профессор Михаил Полянский побывал на избирательных участках, пообщался с наблюдателями и выяснил, что это очередной фейк.
— Посещаю избирательные участки, контактирую с наблюдателями от разных партий, от Общественной палаты края. С сожалением отмечу, что в социальных сетях периодически появляются провокационные сообщения о якобы зафиксированных нарушениях: препятствиях для наблюдателей, некачественных списках, "каруселях". Часть участков я сам посетил, с общественными наблюдателями других участков связывался. Ни одно из сообщений о нарушениях, которые я увидел в Сети, не подтвердилось. По некоторым проверка ещё идёт, — отметил Полянский.
По его данным, большинство сообщений о псевдонарушениях исходит от КПРФ и размещается на ресурсах "Голоса".
В Иркутской области глава избиркома ответил на фейк о "голосовании в багажнике машины"Илья Дмитриев лично выехал к месту голосования и там убедился, что это неправда.
Напомним, сегодня в регионах России начались досрочные выборы перед единым днём голосования 13 сентября. Первыми участки открылись в Камчатском крае (в 23:00 мск 10 сентября). Всего же проходит свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. На выборы зарегистрированы 156 тысяч кандидатов. По данным ЦИК, за процессом волеизъявления следит 237 421 человек.
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