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ЦИК: На участках работает более 230 тысяч наблюдателей

Глава Центризбиркома призвала честно и максимально чисто провести выборы.

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Фото © Терещенко Михаил / ТАСС

Центральная избирательная комиссия России обнародовала данные о количестве наблюдателей на участках в рамках начавшегося сегодня трёхдневного голосования. По данным ЦИК, за процессом волеизъявления следит 237 421 человек.

От политических партий — 95 805 наблюдателей, от кандидатов — 85 598 наблюдателей, от Общественной палаты РФ или от общественных палат субъектов РФ — 56 018 наблюдателей.

Памфилова призвала честно и максимально чисто провести выборы

Глава Центризбиркома напомнила, что за ходом голосования установлено постоянное видеонаблюдение.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила об ужесточении требований к голосованию на придомовых территориях.

Напомним, сегодня в регионах России начались досрочные выборы перед единым днём голосования 13 сентября. Первыми избирательные участки открылись в Камчатском крае (в 23:00 мск 10 сентября), где проходят выборы губернатора.

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