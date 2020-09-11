ЦИК: На участках работает более 230 тысяч наблюдателей

Центральная избирательная комиссия России обнародовала данные о количестве наблюдателей на участках в рамках начавшегося сегодня трёхдневного голосования. По данным ЦИК, за процессом волеизъявления следит 237 421 человек.
От политических партий — 95 805 наблюдателей, от кандидатов — 85 598 наблюдателей, от Общественной палаты РФ или от общественных палат субъектов РФ — 56 018 наблюдателей.
Памфилова призвала честно и максимально чисто провести выборыГлава Центризбиркома напомнила, что за ходом голосования установлено постоянное видеонаблюдение.
Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила об ужесточении требований к голосованию на придомовых территориях.
Напомним, сегодня в регионах России начались досрочные выборы перед единым днём голосования 13 сентября. Первыми избирательные участки открылись в Камчатском крае (в 23:00 мск 10 сентября), где проходят выборы губернатора.