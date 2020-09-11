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"Ближайший дождь покажет". В Южно-Сахалинске коммунальщики засыпали лужу, которая стала звездой Instagram

Жители дома с грустью шутили, что уже сроднились со своим мини-водоёмом. Вместе они были десятки лет.

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Видео © LIFE

В Южно-Сахалинске коммунальщики оборвали "блогерскую карьеру" гигантской лужи возле дома 10 по улице Тихоокеанской. Спустя всего несколько дней после появления аккаунта в "Инстаграме" 25-летнюю "достопримечательность" засыпали. Об этом рассказал Лайфу создатель странички для лужи.

Фото © LIFEФото © LIFE

Фото © LIFE

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Сегодня приехала техника и засыпала всё каким-то шламом. Они это прямо в лужу клали. Ближайший дождь покажет. Все ждут дождя, чтобы посмотреть, что будет, говорит Николай.

"Мы с ней выросли вместе". Житель Южно-Сахалинска рассказал, зачем завёл Instagram-аккаунт для лужи

Николай шутит, что местную беду за это время все полюбили как родную и теперь начали холить и лелеять.

Житель Южно-Сахалинска создал аккаунт в "Инстаграме" для гигантской лужи всего несколько дней назад. Мужчина решил креативным способом достучаться до коммунальщиков, поскольку официальные методы не сработали. За это время на страницу подписалось более 3,5 тысячи человек.

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