"Ближайший дождь покажет". В Южно-Сахалинске коммунальщики засыпали лужу, которая стала звездой Instagram

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В Южно-Сахалинске коммунальщики оборвали "блогерскую карьеру" гигантской лужи возле дома 10 по улице Тихоокеанской. Спустя всего несколько дней после появления аккаунта в "Инстаграме" 25-летнюю "достопримечательность" засыпали. Об этом рассказал Лайфу создатель странички для лужи.
— Сегодня приехала техника и засыпала всё каким-то шламом. Они это прямо в лужу клали. Ближайший дождь покажет. Все ждут дождя, чтобы посмотреть, что будет, — говорит Николай.
"Мы с ней выросли вместе". Житель Южно-Сахалинска рассказал, зачем завёл Instagram-аккаунт для лужиНиколай шутит, что местную беду за это время все полюбили как родную и теперь начали холить и лелеять.
Житель Южно-Сахалинска создал аккаунт в "Инстаграме" для гигантской лужи всего несколько дней назад. Мужчина решил креативным способом достучаться до коммунальщиков, поскольку официальные методы не сработали. За это время на страницу подписалось более 3,5 тысячи человек.