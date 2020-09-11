Активисты с жареным поросёнком. Заключённые в Кузбассе устроили пир в стиле Цеповяза

Заключённые ИК №37 в Кемеровской области устроили пышные проводы своему сокамернику. Они ели жареного поросёнка, а сопроводили его на столе овощами, хлебом, колбасой, минеральной водой и лимонадом. Видео обнародовало местное издание "Тайга.инфо".

"Пир" заключённых был снят на видео, предположительно, в сентябре 2018 года. Однако появилось только сейчас. Как рассказали в правозащитной организации "Сибирь правовая", на видео запечатлены так называемые "активисты" колонии, якобы сотрудничавшие с администрацией.

Правозащитники сравнили такое поведение заключённых с условиями пребывания члена кубанской банды Цапков Вячеслава Цеповяза в амурской исправительной колонии №3. Следственный комитет уже начал проверку по факту появления видео.