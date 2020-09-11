"Жизнь — не ролик из Интернета". Лукашенко напомнил молодёжи о последствиях протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди молодёжи есть те, кто не знает недавнего прошлого страны. Такую позицию он высказал на встрече с учёными в Национальной академии наук, сообщает БелТА.
— Да, они не могут знать всех невзгод лихих 90-х. Хотя об этом могли бы им рассказать родители, да и мы тоже. Печально, что наших детей тащат на улицы. Они наивно верят, что ради светлого будущего допустимо и даже необходимо разрушить настоящее, — сказал Лукашенко.
"Кто друг, а кто пакостит исподтишка". В Госдуме оценили опасения Украины об интеграции России и БелоруссииПо словам депутата, Киев осуждает белорусские власти, чтобы понравиться "еврохозяевам".
Он добавил, что так можно разделить людей на правильных и неправильных, угробить экономику и отречься от всего хорошего, что было сделано за годы независимости.
— Но вы же понимаете, что жизнь — не ролик из Интернета. Назад не отмотаешь, — подчеркнул белорусский лидер.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С этого дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.