Прокуратура Берлина допустила возможность передачи России данных по Навальному, но при одном условии

Прокуратура Берлина заявила, что может передать России материалы по состоянию здоровья Алексея Навального только с согласия самого блогера. Официальное сообщение появилось в твиттере ведомства.

— Прокуратура Берлина уполномочена оказать правовую помощь по российскому запросу и достать информацию о состоянии здоровья Навального при условии его согласия , — говорится в заявлении ведомства.

МВД объявило в розыск спутницу Навального, о которой писал Лайф По данным полиции, женщина после случившегося улетела в ФРГ.

Напомним, что Германия долгое время оставляла запросы России без ответа, а на днях Берлин и вовсе отказался раскрывать информацию о результатах химического анализа Алексея Навального. Глава российского МИД назвал такое отношение абсолютно неприемлемым. Ранее сегодня МВД РФ сообщило о намерении отправить Берлину новый запрос с просьбой допустить российских правоохранителей и экспертов к следственным действиям с Навальным, которые будут проводить их немецкие коллеги.