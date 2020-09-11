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Прокуратура Берлина допустила возможность передачи России данных по Навальному, но при одном условии

Немецкая сторона также подтвердила получение запроса от российских коллег.

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Фото © Facebook / Алексей Навальный

Прокуратура Берлина заявила, что может передать России материалы по состоянию здоровья Алексея Навального только с согласия самого блогера. Официальное сообщение появилось в твиттере ведомства.

Прокуратура Берлина уполномочена оказать правовую помощь по российскому запросу и достать информацию о состоянии здоровья Навального при условии его согласия, — говорится в заявлении ведомства.

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По данным полиции, женщина после случившегося улетела в ФРГ.

Напомним, что Германия долгое время оставляла запросы России без ответа, а на днях Берлин и вовсе отказался раскрывать информацию о результатах химического анализа Алексея Навального. Глава российского МИД назвал такое отношение абсолютно неприемлемым. Ранее сегодня МВД РФ сообщило о намерении отправить Берлину новый запрос с просьбой допустить российских правоохранителей и экспертов к следственным действиям с Навальным, которые будут проводить их немецкие коллеги.

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