МВД объявило в розыск спутницу Навального, о которой писал Лайф

Российские полицейские восстановили хронологию пребывания Алексея Навального в Томской области и воссоздали его маршрут и круг общения. Одна из сопровождавших блогера в Сибири после ухудшения его здоровья уклонилась от дачи объяснений и покинула страну. Об этом сообщил врио начальника СУ на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.

В частности, по данным управления, во время поездки Навальный с соратниками побывал в гостинице Xander Hotel с рестораном Velvet, провёл рабочую встречу со сторонниками на съёмной квартире, посетил "Венскую кофейню" и отправился в аэропорт Томска. Правоохранители установили, что именно в перечисленных местах блогер принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль. Следователи опросили пятерых из шести сопровождавших Навального во время поездки: Владлена Лося, Георгия Албурова, Илью Пахомова, Киру Ярмыш и Павла Зеленского.

— В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа текущего года указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от неё объяснение не представилось возможным. В настоящее время её местонахождение устанавливается, — сообщил Потапов.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.

Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что Навального отравили этим веществом.