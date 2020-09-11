Медики назвали болезни, которые могут развиться из-за больных зубов

Многие считают плохие зубы всего лишь локальной проблемой, однако медики говорят, что они могут стать причиной болезней лор-органов, пищеварительной системы и даже вызывать рак. Об этом пишет NEWS.ru.
Так, например, отколовшийся кусок зуба или его острый край может привести к хронической травме дёсен и языка. Стоматолог, почётный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский рассказал изданию, что аналогичные последствия может вызвать и некачественный зубной протез с заострёнными областями.
По словам доктора, некачественная пломба может даже привести к асфиксии и смерти. Происходит это, когда она откалывается в самый неподходящий момент. Человек может вдохнуть кусок пломбы во сне и задохнуться.
Зубы с полки. Какая стоматология доступна бесплатноНе всем по карману оплатить дорогостоящее лечение у стоматолога. Впрочем, можно воспользоваться льготами. Например, на протезирование. Лайф разбирался, кто может посетить стоматолога бесплатно и как получить это право.
Серьёзными последствиями для всего организма чреват и запущенный кариес. Стоматолог-терапевт, главный врач стоматологической клиники Евгения Богачева объяснила, что из-за этого во рту появляются неблагоприятные штаммы бактерий.
— С пищей и слюной вредная микрофлора попадает в горло, провоцируя воспаление миндалин, ангину, поражения гортани. Часто человек даже не подозревает о причине недуга и думает, что у него ОРВИ, — пояснила Евгения Богачева.
Бактерии изо рта также могут спровоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта. Они с пищей попадают в желудок и кишечник, что ведёт к воспалению. Это чревато гастритом, язвой, а в некоторых случаях и патологиями сердечно-сосудистой системы. Бактерии из желудка всасываются в кровь и могут негативно повлиять на работу сердца.
Как сообщал Лайф, 40-летняя художница Юлия Макарова из Петербурга осталась без трёх зубов и полумиллиона рублей после лечения в негосударственных стоматологиях.