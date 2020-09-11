Врач назвал болезни, при которых противопоказана вакцинация от коронавируса

В России стартовала вакцинация добровольцев от коронавируса, но есть ряд пациентов, которым категорически противопоказана подобная прививка. В частности, это люди с онкологическими заболеваниями или иными болезнями, которые проходят лечение, связанное с вводом иммунодепрессивных препаратов. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

— Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны, есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание, — пояснил специалист.

Также Владислав Жемчугов отнёс к списку противопоказаний для вакцинации от коронавируса воспалительные или аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, а также красную волчанку.