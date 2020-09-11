Врач назвал болезни, при которых противопоказана вакцинация от коронавируса

В России стартовала вакцинация добровольцев от коронавируса, но есть ряд пациентов, которым категорически противопоказана подобная прививка. В частности, это люди с онкологическими заболеваниями или иными болезнями, которые проходят лечение, связанное с вводом иммунодепрессивных препаратов. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
— Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны, есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание, — пояснил специалист.
Также Владислав Жемчугов отнёс к списку противопоказаний для вакцинации от коронавируса воспалительные или аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, а также красную волчанку.
В центре Гамалеи заверили, что вакцина от коронавируса будет лучше естественного иммунитетаУровень иммунного ответа у вакцинированных в 8–10 раз превысит аналогичный показатель у переболевших.
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной центром Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.
Также в России создан специальный сайт, на котором размещена вся информация о вакцине "Спутник V".