В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1256 человек

За минувшие сутки в Москве от CoViD-19 излечилось ещё 1256 пациентов. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1256 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 227 530, — уточнила она.
Вице-мэр Москвы не увидел предпосылок для новых ограничений из-за коронавирусаСохранятся лишь уже действующие санитарные требования.
Ранее сегодня сообщалось, что количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 28 миллионов. На первом месте по числу случаев заболевания находятся США — 6 396 047.