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В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1256 человек

С начала эпидемии городские врачи поставили на ноги свыше 227 тысяч пациентов.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

За минувшие сутки в Москве от CoViD-19 излечилось ещё 1256 пациентов. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1256 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 227 530, — уточнила она.

Вице-мэр Москвы не увидел предпосылок для новых ограничений из-за коронавируса

Сохранятся лишь уже действующие санитарные требования.

Ранее сегодня сообщалось, что количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 28 миллионов. На первом месте по числу случаев заболевания находятся США — 6 396 047.

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