В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1256 человек

За минувшие сутки в Москве от CoViD-19 излечилось ещё 1256 пациентов. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1256 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 227 530, — уточнила она.