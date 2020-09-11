Морила голодом и била. Беременная многодетная мать взяла в плен полуторагодовалого сына подруги

Многодетная женщина из аула Коянбай Омской области на протяжении месяца истязала полуторагодовалого сына подруги из-за 20 тысяч рублей. Мать малыша начала замечать синяки на теле малыша, но Гульмира каждый раз находила отговорки: упал, подрался с другими детьми.

20-летняя Евгения с сыном Максимом переехала к подруге в соседний аул после смерти мужа от внезапной остановки сердца. Женщине в родном селе всё напоминало о случившемся горе, а Гульмира казалась сердечной, предлагала разделить тяготы и вместе воспитывать детей. Сама женщина одна растит трёх малышей и беременна четвёртым. После переезда Евгения начала подрабатывать у соседей, работая на огороде и присматривая за скотиной. После тяжёлой работы она шла домой и стирала, убирала, готовила.

Однажды после возвращения Гульмира заявила Евгении, что Максим сломал отопительный котёл, и потребовала от неё 20 тысяч рублей на ремонт. Она пообещала вернуть. После этого и начались истязания. Женщина стала замечать у мальчика синяки, но подруга говорила, что он упал или подрался с детьми. Евгения верила. Что происходило в её отсутствие с полуторагодовалым сыном, она и представить не могла. Постепенно мать начала сомневаться в словах подруги и заподозрила неладное.

— В какой-то момент я просто не выдержала и решила уехать от неё. До переезда я поехала в райцентр оформлять документы на пенсию сына по потере кормильца. Всё это было 3 сентября. Во время этой поездки Гульмира стала присылать мне жуткие фото и видео Максимки. На кадрах он весь избитый. Было и видео, на котором сын связан. Я тогда страшно испугалась, у меня слёзы потекли и руки затряслись. Она писала, что не вернёт мне ребенка, пока я не отдам долг, — рассказала Евгения изданию КП.

По её словам, похитительница угрожала "связями в опеке" и обещала вывернуть всё так, что заподозрят в истязании малыша Евгению. Почти сутки Гульмира держала ребёнка взаперти, а мать в дом не впускала. Последняя в полицию обращаться боялась из-за угроз "подруги". Малыша выкрал брат многодетной женщины, которого мать попросила о помощи. По его словам, мальчик был весь синий и голодный.

Теперь обстоятельства жуткой истории выясняет полиция. Следователи СУ СК РФ по Омской области завели уголовное дело об истязании малолетнего, решается вопрос о возбуждении дела о халатности в отношении органов опеки. В управлении уточнили, что сейчас мальчик и его мать находятся в больнице, угрозы их жизни нет.