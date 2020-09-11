Копейка рубль бережёт. Как максимально сэкономить на топливе для автомобиля

Никаких народных методов — только научный подход и советы инженеров, которые помогут тратить на бензин меньше, чем сейчас.

Пусть банк заплатит за вас

По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), больше половины водителей экономят на бензине и считают расходы на топливо одной из самых затратных статей в бюджете. Помимо сугубо технических советов на тему того, как именно экономить на бензине, в этом вопросе есть и экономическая составляющая.

Первый способ экономии прост, понятен и не требует глубинных знаний. Главное правило экономии на топливе — покупка бензина по выгодным условиям. Цены на топливо на каждой заправке примерно одинаковы, однако банковские карты, с которых владельцы платят за бензин и солярку, выдаются на разных условиях. Идеальной топливной картой может стать кусок пластика с максимально возможным кешбэком. Для этого нужно изучить, какие дебетовые карты можно оформить, и платить только с одной. Некоторые банковские продукты позволяют вернуть до 15 процентов от суммы, потраченной на топливо за месяц.

Покупка бензина за наличные актуальна только в том случае, если у автовладельца есть топливная карта. Накопительная система бонусов поможет раз в три-четыре заправки экономить примерно 700–900 рублей.

Бензин бензину рознь

Несмотря на то что стандарт качества моторного топлива в России обязывает заводы производить топливо надлежащего качества, на заправках (в том числе и крупных сетей) то и дело появляются бензин и дизельное топливо, которые по своему качеству напоминают контрафакт. Для того чтобы не совершать ошибок и не заправляться хорошим бензином в надежде промыть топливную систему, лучше всего заправляться на одной, проверенной заправке.

Важно помнить, что на внутренней стороне бензобака любой машины есть таблица с типом топлива, которое рекомендовано к заправке. Можно заправлять машину топливом лучше, но если в официальных данных указан АИ-95, а владелец заправляет машину АИ-92 на качественной, проверенной заправке, то это не только не позволит сэкономить деньги, но и увеличит расход бензина и, вероятно, приведёт к ускорению износа двигателя.

Идеальный вариант в этом смысле — "кормить" машину более дорогим, качественным топливом. Оно будет сжигаться двигателем равномерно, обеспечивая оптимальное сочетание топливовоздушной смеси. В результате удастся снизить вибрации двигателя, избежать образования нагара на трущихся деталях двигателя и дроссельной заслонке, а бонусом удастся добиться снижения среднего расхода.

Расход топлива и, как следствие, затраты на заправку зависят и от выбранного моторного масла. Нарушение рекомендованных заводом параметров приведут к тому, что двигатель будет хуже прогреваться, будет "вялым" и труднее будет откликаться на нажатие педали акселератора.

Лайфхак для водителя

Главная ошибка, которая приводит к преждевременному износу двигателя и существенно увеличивает расход бензина, — езда на непрогретом двигателе. Для экономии топлива и комфортной поездки лучше всего использовать автозапуск. Он пригодится не только зимой, когда машину нужно прогревать перед поездкой каждый раз, но и летом. Необходимо запустить двигатель за пять минут до поездки — этого времени будет достаточно, чтобы топливо "пробежало" по магистралям, а двигатель вошёл в обычный режим.

Другая проблема для жителя большого города — пробки. Именно здесь топливо потребляется активнее всего, а двигатель начинает свой долгий путь на свалку. Виновата, как всегда, температура. Сам по себе ДВС греется и активно охлаждает сам себя. Чем чаще включается вентилятор и антифриз "бежит" по патрубкам, тем больше будет расход. Свой вклад вносит и климатическая система. Зимой дополнительные миллилитры тратятся на обогрев, летом — на охлаждение. Идеальный способ сократить потребление топлива — "ловить" интервалы движения без пробок. Выезжать за час до образования пробок и возвращаться домой через час-полтора после того, как водители из центра доберутся домой, — идеальная схема движения. Средняя скорость при этом редко будет падать ниже 60 километров в час, а двигатель и банковский счёт не пострадают.

Плавность движения давно считается секретом Полишинеля, однако большинство водителей не до конца понимает, что ездить аккуратно нужно даже в пробках — никаких рывков и резких перестроений. Всё это увеличивает расход и вынуждает посещать заправки гораздо чаще.

Ещё один лайфхак касается самой заправки. Многие водители заправляются ночью или ранним утром. Это позволяет залить в бак больше топлива за те же деньги. Плотность топлива напрямую зависит от температуры воздуха — в жару в бак автомобиля поместится меньше топлива, чем прохладным утром.

Кроме того, внимательнее стоит присмотреться к топливным присадкам и триботехническим составам для моторного масла. Первые позволяют поднять октановое число у топлива и очищают его от примесей, вторые позволяют добиться идеальной работы двигателя. Образование масляной плёнки и более бережная очистка снизят потребление топлива на 5–10 процентов уже в первый месяц. ВАЖНО! Присадки для масла нужно выбирать исходя из того, какая жидкость залита в двигатель, — присадки для свежего масла и для состава, который нужно менять, отличаются друг от друга.

Свет, музыка, давление в шинах

Главное правило низкого расхода — исправная машина. Всё — от неисправного сцепления до несвежего масла и проблем с охлаждением — может привести к тому, что сэкономить на топливе не получится. Обслуживать машину лучше дважды в сезон — перед началом зимы и аккурат к началу летнего сезона. Даже забитый пылью и грязью радиатор охлаждения, "умирающие" свечи, грязная дроссельная заслонка и другие незначительные, но малоприятные неисправности могут увеличить расход топлива на 20–30 процентов.

Директор автосервиса по обслуживанию французских автомобилей Peugeot и Citroen Антон Алисов отметил, что наиболее частая поломка, из-за которой значительно вырастает расход, — выход из строя лямбда-зонда и датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

Если машина новая, то обычно это исправляется простой заменой. Если возраст машины превышает пять лет, то мы удаляем катализатор, устраняем неисправность по датчикам и предлагаем клиенту обновление программного обеспечения. Эти меры улучшают заводские характеристики автомобиля и значительно сокращают расход Антон Алисов Директор автосервиса по обслуживанию французских автомобилей Peugeot и Citroen

Ещё один немаловажный фактор, влияющий на расход топлива, — давление в шинах. Рекомендованное значение указывается на крышке бензобака, однако незначительное повышение давления всего на 0,3–0,5 атмосферы сокращает расход топлива примерно на пять процентов. Никакого секрета нет, обычная физика — снижается сопротивление качению, и покрышка меньше соприкасается с асфальтом. Как следствие — снижение расхода и более приятное ускорение. Минусы тоже есть: любые неровности дороги будут передаваться через подвеску в салон.

Новые диодные фары на современных автомобилях почти не потребляют электричество, однако автомобили предыдущих поколений оснащались ксеноновыми лампами или обычными лампами накаливания, которые активно нагружают генератор и двигатель в целом. Пункт 19.4 ПДД разрешает использовать противотуманные фары и дневные ходовые огни вместо ближнего света фар. Поэтому днём головной свет можно не включать — ещё 0,5 процента в копилку лайфхаков по экономии топлива.

В городе особенной экономии можно добиться, если никуда не спешить, однако для движения по трассе есть совершенно чёткие установки, которые позволят максимально снизить расход топлива. Для того чтобы эффективно тратить топливо во время автомобильных путешествий, нужно:

пристроиться за большегрузной машиной. Огромный грузовик благодаря габаритам будет рассекать воздушные потоки, в образовавшейся "воздушной яме" позади работа двигателя будет оптимальной;