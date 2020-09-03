Три весёлых буквы. За какие номера для авто россияне готовы платить миллионы

"Красивые номера" можно будет купить через портал госуслуг.

Когда было можно всё

Минэкономики направило в правительство проект постановления о регулировании и установлении правил продажи "красивых" автомобильных и мотоциклетных номеров. Теперь купить "зеркальный" номер или государственные регистрационные знаки с одинаковыми буквами или цифрами можно будет через портал госуслуг.

Озвученные цены на "элитные" ГРЗ смогут достигать 6 млн руб., а доходы от продажи будут поровну распределяться между региональным и федеральным бюджетом. Есть и особенности. Например, при покупке машины с уже установленным "красивым" номером новому владельцу всё равно придётся заплатить аукционную цену. Известно, что новые правила заработают с 2022 года, но цены на автомобильные номера готовы взлететь уже сейчас.

Схема покупки "красивых" номеров относительно легальна и работает в России с 2013 года. Продавать машину вместе с регистрационными знаками или оставлять номера для последующей установки на новую машину — право выбора, закреплённое законодательно, которое открыло для предприимчивых автовладельцев огромное окно возможностей. В 2015 году номер с "красивыми" буквами А***АА или В***ВВ можно было купить за сто тысяч рублей. В 2020 году цена такого номера начинается от полутора миллионов, а "охотники за номерами" щедро платят владельцам бюджетных автомобилей, порой выкупая номер вместе с машиной.

Понт на дороге

Новый проект Минэкономики предполагает, что "раздача" элитных номеров простым водителям закончится, поэтому бизнес "охотников" за люксовыми ГРЗ может закончиться уже через полтора года. Купить на портале госуслуг симпатичный номер обычный водитель тоже не сможет. Опубликованный прайс на элитные номера впечатляет — за номера с одинаковыми цифрами и буквами (А777АА или В888ВВ) попросят не менее 600 тыс. рублей. Номера с одинаковыми буквами и цифрами 100, 200, 300 и т.д. (например, А100АА) будут незначительно дешевле — за такие ГРЗ придётся отдать минимум 450 тыс. руб. Номера на мотоциклы с элитными буквами и цифрами будут продаваться в среднем по 200 тыс. рублей.

"Обычный" номер, не попадающий ни в одну из вышеперечисленных категорий, будет стоить владельцу 5 тыс. рублей. Повторяющихся символов или "специальных" сочетаний букв в таком регистрационном знаке уже не будет. Любопытно, что Минэкономики заложило для региональных властей интересную возможность для увеличения заработка — в каждом субъекте власти смогут увеличивать или уменьшать базовую цену в десять раз, то есть начальная цена с 600 тыс. рублей вполне может составить 6 млн рублей.

В самой по себе продаже "красивых" номеров нет ничего плохого. В большинстве развитых стран такая практика встречается уже давно. Например, Объединённые Арабские Эмираты ежегодно возвращают в казну до ста миллионов долларов с аукционов ГРЗ, на которых наследные принцы и миллиардеры бьются за местные номера с минимальным количеством символов. В США "красивый номер" можно собрать прямо на сайте DMV (американский аналог ГИБДД). С помощью специального конфигуратора в США можно набрать любое сочетание букв или цифр — при условии, что это же сочетание не выбрал кто-то ещё.

Железный пропуск

Фокус состоит в том, что покупка красивых номеров через портал госуслуг будет значительно дороже, чем у "частников". Так, уже известно, что цены на номера с цифрами 0** и 00* в Москве могут взлететь до полутора миллионов рублей, в то время как сейчас, даже с учётом покупки "донора", такие номера обходятся владельцам в десять раз дешевле — примерно в 100 тыс. рублей, но номера из спецсерий уже сейчас продаются на онлайн-аукционах по ценам от 250 тыс. до 4,5 млн рублей.

Номера серии А***МР считаются в народе популярными. По одной версии, несколько лет назад такие номера принадлежали сотрудникам ЦА МВД, в том числе и в регионах, но документального подтверждения этим догадкам нет. При этом в регионах цены на такие номера незначительно меньше, чем в столице. Например, за "самарскую" серию АМР цены на номера по "народному поверью" гуманными не назовёшь — в среднем 2 млн. "Особенными" считаются номера серии Е***КХ 97 и 77 региона.

Эти регистрационные знаки, как считают водители, указывают на принадлежность данной машины к Федеральной службе охраны России (ФСО). Часть серии Х***КХ с теми же кодами регионов, по слухам, могли отдать Федеральной службе безопасности, но подтверждения этих слухов найти не удалось, как и подтверждения тому, что серия номеров А***АА имеет отношение к Администрации Президента России. Впрочем, отсутствие связи не мешает электронным площадкам предлагать номера со "спецсериями" всем желающим за большие деньги.

Фото © Скриншот gosnomerus.com

На любви россиян к атрибутам роскоши и принадлежности к правительственным структурам продавцы номеров зарабатывают огромные состояния. К примеру, за номер 666, который в большинстве случаев водители не хотят вешать на свой автомобиль из-за религиозных убеждений или суеверий, в открытой продаже просят примерно 200 тыс. рублей. Примерно та же ситуация с номерами, которые вызывают ассоциацию с принадлежностью к преступному миру, — ГРЗ А008УЕ с регистрацией в Московской области продают за 250 тыс. рублей, а номер А888УЕ с той же "пропиской" продают уже за 400 тыс.

Фото © Скриншот gosnomerus.com

Популярные "спецсерии" считают своеобразным автомобильным оберегом — сотрудники ГИБДД якобы предпочитают не связываться с обладателями таких номеров. На самом деле никакой магии нет — собственные источники Лайфа в одном из батальонов на спецтрассе по Москве сообщают, что автомобили с номерами с сериями А***МР, А***АА и другими номерными знаками регулярно останавливаются для проверки документов как после нарушения, так и в рамках специальных мероприятий.

Принадлежность к государственным структурам популярна не только в Москве, но и в Северной столице. К примеру, за номера Н172ВВ и с регионом 178 сейчас просят 250 тыс. рублей. Единственное буквенное совпадение из списка номеров со "специальными" сериями — регистрационные знаки автомобилей Следственного комитета России. Но и их, как выяснилось, можно приобрести, причём вполне недорого.

Фото © Скриншот gosnomerus.com