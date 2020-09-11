Худобин спас, Радулов забил. "Даллас" во второй раз обыграл "Вегас"

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) продолжаются матчи полуфинальных серий Кубка Стэнли. В игре под номером три клуб "Даллас Старз" благодаря точному броску российского нападающего Александра Радулова на первой минуте овертайма вырвал победу у команды "Вегас Голден Найтс" (3:2) и повёл в серии со счётом 2-1.

"Звёзды" дважды в матче выходили вперёд, шайбы забросили Джейми Олексяк (40') и капитан команды Джейми Бенн (48'). Однако "рыцари" в обоих случаях благодаря результативным действиям Ши Теодора (44') и Марка Стоуна (53') восстанавливали равновесие.

Tuch tucks one home! Alex Tuch ties it back up for Vegas a bit past mid-way through the 3rd!#VegasBorn pic.twitter.com/a6lJhBkK7S — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 11, 2020

"Даллас" забил и в третий раз. И сделали это "звёзды" на первой минуте овертайма, когда отыграться у "Вегаса" уже не было возможности: Александр Радулов влетел по правому борту в зону соперника, получил пас от партнёра, сблизился с голкипером и неотразимо бросил, принеся "Далласу" вторую победу в полуфинальном противостоянии.

ALEXANDER 🗣️ THE 🗣️ GREAT pic.twitter.com/zZvRL6opW0 — Dallas Stars (@DallasStars) September 11, 2020

Настоящим героем встречи стал голкипер клуба "Старз" Антон Худобин. Как ни пыталось нападение "Вегаса" пробить русского стража ворот, но более двух раз им это сделать так и не удалось. Россиянин отразил 38 бросков и по праву был признан первой звездой матча, Радулов — второй.

Четвёртый матч между соперниками состоится 13 сентября. В случае победы "Даллас" окажется в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.

НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Полуфинал