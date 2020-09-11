Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Худобин спас, Радулов забил. "Даллас" во второй раз обыграл "Вегас"

Российские хоккеисты помогли "звёздам" одержать важнейшую победу в полуфинальной серии.

76

Видео © Twitter / Dallas Stars

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) продолжаются матчи полуфинальных серий Кубка Стэнли. В игре под номером три клуб "Даллас Старз" благодаря точному броску российского нападающего Александра Радулова на первой минуте овертайма вырвал победу у команды "Вегас Голден Найтс" (3:2) и повёл в серии со счётом 2-1.

"Звёзды" дважды в матче выходили вперёд, шайбы забросили Джейми Олексяк (40') и капитан команды Джейми Бенн (48'). Однако "рыцари" в обоих случаях благодаря результативным действиям Ши Теодора (44') и Марка Стоуна (53') восстанавливали равновесие.

"Даллас" забил и в третий раз. И сделали это "звёзды" на первой минуте овертайма, когда отыграться у "Вегаса" уже не было возможности: Александр Радулов влетел по правому борту в зону соперника, получил пас от партнёра, сблизился с голкипером и неотразимо бросил, принеся "Далласу" вторую победу в полуфинальном противостоянии.

Настоящим героем встречи стал голкипер клуба "Старз" Антон Худобин. Как ни пыталось нападение "Вегаса" пробить русского стража ворот, но более двух раз им это сделать так и не удалось. Россиянин отразил 38 бросков и по праву был признан первой звездой матча, Радулов — второй.

Четвёртый матч между соперниками состоится 13 сентября. В случае победы "Даллас" окажется в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.

НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Полуфинал

"Даллас" — "Вегас" — 3:2 ОТ (0:0; 1:0; 1:2; 1:0), в серии 2-1.

Выбор редакции

Loading...