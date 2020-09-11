В России ещё у 5504 человек выявили коронавирус

Данные: Оперативный штаб
В России за минувшие сутки ещё у 5504 человек выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. Общее количество выявленных случаев достигло 1 051 874.
— Также за сутки зафиксировано 102 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 18 365 человек, — говорится в сообщении штаба.
А выздоровело ещё 5734 человека. За всё время эпидемии в стране излечилось уже 868 107 человек.
Врач назвал болезни, при которых противопоказана вакцинация от коронавирусаСпециалист подчеркнул, что все вопросы по прививкам должен решать лечащий врач.
Ранее Лайф рассказывал, что в мире в целом зафиксировано уже более 28 миллионов случаев коронавирусной инфекции. Лидирующее место занимают США, где насчитывается более 6,3 миллиона пациентов с CoViD-19.