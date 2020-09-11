В России ещё у 5504 человек выявили коронавирус

Данные: Оперативный штаб

В России за минувшие сутки ещё у 5504 человек выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. Общее количество выявленных случаев достигло 1 051 874.

— Также за сутки зафиксировано 102 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 18 365 человек, — говорится в сообщении штаба.

А выздоровело ещё 5734 человека. За всё время эпидемии в стране излечилось уже 868 107 человек.