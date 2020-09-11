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В России ещё у 5504 человек выявили коронавирус

Выздоровело ещё более 5700, а за всё время эпидемии — 868 107 человек.

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Фото © Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Данные: Оперативный штаб

Данные: Оперативный штаб

В России за минувшие сутки ещё у 5504 человек выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. Общее количество выявленных случаев достигло 1 051 874.

Также за сутки зафиксировано 102 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 18 365 человек, — говорится в сообщении штаба.

А выздоровело ещё 5734 человека. За всё время эпидемии в стране излечилось уже 868 107 человек.

Врач назвал болезни, при которых противопоказана вакцинация от коронавируса

Специалист подчеркнул, что все вопросы по прививкам должен решать лечащий врач.

Ранее Лайф рассказывал, что в мире в целом зафиксировано уже более 28 миллионов случаев коронавирусной инфекции. Лидирующее место занимают США, где насчитывается более 6,3 миллиона пациентов с CoViD-19.

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