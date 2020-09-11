МВД РФ отправит Германии запрос о допуске к следственным действиям по Навальному

В связи с сообщениями о выходе Алексея Навального из комы российские правоохранители готовят дополнительный запрос к немецкой стороне о допуске к следствию. Об этом сообщил врио начальника СУ на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.
— Запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел РФ, проводящих проверку по данному факту, и российского эксперта при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы, — заявил Потапов.
Он уточнил, что такое сотрудничество между сторонами предусматривается действующей Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года и дополнительными протоколами к ней, а также статьями 453 и 454 УПК РФ. Врио начальника управления добавил, что доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается.
СМИ: Навальный пришёл в сознание и рассказал, что помнитПо словам врачей, психически пациент уже восстановился практически полностью.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Через несколько дней блогера доставили в берлинскую клинику "Шарите". Иностранные специалисты заявили, что Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим ядом "Новичок", однако российские эксперты, медики и даже сами создатели вещества усомнились в том, что Навального отравили этим ядом.