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Регион
Опубликовано 11 сентября 2020, 09:19
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31 декабря предложили сделать выходным на постоянной основе

Омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что для многих де-факто предновогодний день уже нерабочий.

Решение Министерства труда и социальной защиты РФ сделать 31 декабря 2021 года выходным днём поддержала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Омбудсмен добавила, что этот день можно сделать выходным и на постоянной основе.

Де-факто 31 декабря для всех уже нерабочий день. И если люди находятся в организации, то начинают уже праздновать. Большинство хозяек уже стараются подготовиться к праздничному столу, — приводит её слова ТАСС.

Москалькова уточнила, что предприятия, работающие с непрерывным циклом, будут функционировать по своему графику.

"Нарушает кодекс". В Минтруда объяснили невозможность сделать 31 декабря выходным днём
"Нарушает кодекс". В Минтруда объяснили невозможность сделать 31 декабря выходным днём

Ранее Минтруд сообщил, что, вероятно, 31 декабря 2021 года будет выходным днём. Согласно проекту постановления правительства, новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а майские — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

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Артур Лапсаков
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