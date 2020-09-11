31 декабря предложили сделать выходным на постоянной основе
Омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что для многих де-факто предновогодний день уже нерабочий.
Решение Министерства труда и социальной защиты РФ сделать 31 декабря 2021 года выходным днём поддержала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Омбудсмен добавила, что этот день можно сделать выходным и на постоянной основе.
— Де-факто 31 декабря для всех уже нерабочий день. И если люди находятся в организации, то начинают уже праздновать. Большинство хозяек уже стараются подготовиться к праздничному столу, — приводит её слова ТАСС.
Москалькова уточнила, что предприятия, работающие с непрерывным циклом, будут функционировать по своему графику.
Ранее Минтруд сообщил, что, вероятно, 31 декабря 2021 года будет выходным днём. Согласно проекту постановления правительства, новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а майские — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.