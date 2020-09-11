"Наводит на мысли". Лавров прокомментировал отъезд в Германию сопровождающих Навального

Сторонники Алексея Навального, сопровождавшие его во время инцидента с резким ухудшением здоровья, начинают "потихонечку перебираться в Германию". Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обвинения в адрес Москвы со стороны западных стран в отравлении блогера.
— Всё это очень неприятно и наводит на серьёзные мысли, — заявил Сергей Лавров.
МВД объявило в розыск спутницу Навального, о которой писал ЛайфПо данным полиции, женщина после случившегося улетела в ФРГ.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.
Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том.