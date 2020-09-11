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"Порву его на ринге". Харитонов готов отомстить за Тайсона: ставки букмекеров

Бойцы, суммарный возраст которых 87 лет, уже сегодня выйдут биться друг с другом.

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Фото © Instagram / russianboxingfederation

Российский боец ММА Сергей Харитонов готовится к дебюту в профессиональном боксе в 40 лет. Но это лишь формальность: в смешанных единоборствах Десантник всегда любил биться в стойке, а в молодости даже принимал участие в серьёзных любительских турнирах по боксу.

Его соперник — 47-летний британец Дэнни Уильямс, который 16 лет назад победил самого Майка Тайсона. Брикстонский Бомбардировщик продолжает драться и по сей день, так что он находится в приличной форме, даже несмотря на свой солидный возраст.

Месть за Тайсона. Харитонов примет боксёрский бой с обидчиком Железного Майка

Топовый российский боец смешанных единоборств, ветеран турниров​ PRIDE​ и​ Bellator​ Сергей Харитонов, отпраздновавший 18 августа своё сорокалетие, на закате спортивной карьеры принял решение испытать свои силы в профессиональном боксе.

На стороне Уильямса — многолетний боксёрский опыт, умение не только бить, но и защищаться, двигаться по рингу. За Харитонова, конечно, говорят более молодой возраст, мотивация и родные стены.

Порву ли я его на ринге? Готов это подтвердить. Уильямс — серьёзный боксёр, достойный парень, но все прелюдии закончатся после того, как выйдем в ринг и будем бить друг друга. Хочу победить нокаутом

Сергей Харитонов

Да не порвёт он меня. Пусть попробует. Это я ему покажу! Ничего у него не получится! Берегись, мужик, берегись

Дэнни Уильямс

Абсолютное большинство букмекеров считает Харитонова явным фаворитом предстоящего поединка. Коэффициенты на его победу:

  • 1.26 — "1хСтавка"
  • 1.32 — "Париматч"
  • 1.35 — "Лига Ставок"
  • 1.35 — Fonbet
  • 1.35 — BETTERY

Сам Харитонов настолько уверен в своей победе, что даже предлагает подписчикам угадать, каким именно ударом он намерен отправить соперника в нокаут.

В Уильямса букмекеры верят в три раза меньше, чем в российского бойца:

  • 3.20 — "Лига Ставок"
  • 3.20 — "Париматч"
  • 3.55 — BETTERY
  • 3.55 — Fonbet
  • 4.24 — "1хСтавка"

Если вы верите в ничейный исход поединка, то такая линия тоже существует. Самый выгодный коэффициент дают Fonbet и BETTERY — по 17.00.

Бой Харитонов — Уильямс пройдёт сегодня, 11 сентября 2020 года, начало — не раньше 23:00 по московскому времени. Трансляцию будет вести телеканал "Рен-ТВ".

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