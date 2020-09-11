"Порву его на ринге". Харитонов готов отомстить за Тайсона: ставки букмекеров

Российский боец ММА Сергей Харитонов готовится к дебюту в профессиональном боксе в 40 лет. Но это лишь формальность: в смешанных единоборствах Десантник всегда любил биться в стойке, а в молодости даже принимал участие в серьёзных любительских турнирах по боксу.
Его соперник — 47-летний британец Дэнни Уильямс, который 16 лет назад победил самого Майка Тайсона. Брикстонский Бомбардировщик продолжает драться и по сей день, так что он находится в приличной форме, даже несмотря на свой солидный возраст.
Месть за Тайсона. Харитонов примет боксёрский бой с обидчиком Железного МайкаТоповый российский боец смешанных единоборств, ветеран турниров PRIDE и Bellator Сергей Харитонов, отпраздновавший 18 августа своё сорокалетие, на закате спортивной карьеры принял решение испытать свои силы в профессиональном боксе.
На стороне Уильямса — многолетний боксёрский опыт, умение не только бить, но и защищаться, двигаться по рингу. За Харитонова, конечно, говорят более молодой возраст, мотивация и родные стены.
Порву ли я его на ринге? Готов это подтвердить. Уильямс — серьёзный боксёр, достойный парень, но все прелюдии закончатся после того, как выйдем в ринг и будем бить друг друга. Хочу победить нокаутом
Да не порвёт он меня. Пусть попробует. Это я ему покажу! Ничего у него не получится! Берегись, мужик, берегись
Абсолютное большинство букмекеров считает Харитонова явным фаворитом предстоящего поединка. Коэффициенты на его победу:
- 1.26 — "1хСтавка"
- 1.32 — "Париматч"
- 1.35 — "Лига Ставок"
- 1.35 — Fonbet
- 1.35 — BETTERY
Сам Харитонов настолько уверен в своей победе, что даже предлагает подписчикам угадать, каким именно ударом он намерен отправить соперника в нокаут.
В Уильямса букмекеры верят в три раза меньше, чем в российского бойца:
- 3.20 — "Лига Ставок"
- 3.20 — "Париматч"
- 3.55 — BETTERY
- 3.55 — Fonbet
- 4.24 — "1хСтавка"
Если вы верите в ничейный исход поединка, то такая линия тоже существует. Самый выгодный коэффициент дают Fonbet и BETTERY — по 17.00.
Бой Харитонов — Уильямс пройдёт сегодня, 11 сентября 2020 года, начало — не раньше 23:00 по московскому времени. Трансляцию будет вести телеканал "Рен-ТВ".
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