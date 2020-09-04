Месть за Тайсона. Харитонов примет боксёрский бой с обидчиком Железного Майка

Противником Десантника в дебюте в самом джентльменском на свете состязании станет человек, нокаутировавший когда-то самого Майка Тайсона. Поединок Харитонова и британца Дэнни Уильямса запланирован на 11 сентября в Химках на вечере боёв, организованном РЕН ТВ и Владимиром Хрюновым.

По словам Сергея, этот эксперимент в боксе связан с отсутствием на сегодняшний день альтернативы в ММА.

— Я всю жизнь занимался боксом, кикбоксингом, смешанными единоборствами. И в период, когда бои на топ-уровне почти не проводятся, я решил попробовать себя в боксе. Почему нет? — прокомментировал своё решение в СМИ Сергей.

Действительно, почему нет, учитывая, что соперником российского спортсмена станет 47-летний боксёр? Впрочем, Уильямса, даже несмотря на достопочтенный возраст, нельзя назвать привезённым на убой мешком. Дэнни довольно активно выступает в ринге, к примеру, в прошлом году он провёл четыре поединка. В двух из них Брикстонский Бомбардировщик даже выиграл, и если победа над патентованной "мешковиной" в лице Мехмеда Крналича (0–9) была более чем прогнозируема, то успех в поединке с доселе не побеждённым Бобаном Филиповичем (26–1) оказался сродни сенсации. По крайней мере, для Хорватии.

Звёздным часом британца с уверенностью можно назвать 2004 год. 16 лет назад Дэнни удивил всю планету, нокаутировав в четвёртом раунде великого и ужасного Майка Тайсона. Железный Майк был неоспоримым фаворитом той схватки, ставки на его победу принимались из расчёта девять к одному. Но, как оказалось, американец ещё в первом раунде получил травму колена, что сказалось на его возможности передвигаться по рингу…

Сенсационный успех позволил Уильямсу уже в следующем выступлении выйти на титульный бой против Виталия Кличко, но на этом история "боксёрской Золушки" была закончена: украинец победил претендента техническим нокаутом в восьмом раунде, нанеся за весь бой 296 точных ударов против 44 у соперника.

Если говорить о других достижениях Брикстонского Бомбардировщика, то, несомненно, следует отметить победы в 2005–2006 годах в боях с непобедимыми на тот момент призёром Олимпийских игр Одли Харрисоном и будущим претендентом на пояс чемпиона Мэттом Скелтоном.

Сергей Харитонов официально никогда не бился по правилам профессионального бокса, но в молодости упорно занимался любительским, выступая на таких турнирах, как чемпионат России, чемпионат Азии и даже Центральноазиатские игры.

Если говорить о профессиональном кикбоксинге, то, согласно правилам К-1, Десантник провёл 10 поединков, одержав победы в шести из них. Среди поверженных россиянином такие имена, как Майти Мо и даже легенда этого спорта Жером Ле Банне…