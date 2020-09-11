Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Матч КХЛ между "Йокеритом" и "Ак Барсом" отменён

Причиной тому стали положительные результаты экспресс-тестов на вирус среди хоккеистов нижнекамского "Нефтехимика", которые 9 сентября гостили у финнов.

26
Post cover

Фото © КХЛ

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между финским "Йокеритом" и казанским "Ак Барсом", который должен был состояться 11 сентября в Хельсинки, перенесён.

10 сентября стало известно, что после прилёта в Ригу у семи представителей "Нефтехимика" были выявлены первично положительные результаты после прохождения обязательных экспресс-тестов на SARS-CoV-2, из которых позже подтвердились только четыре случая.

В связи с тем, что 9 сентября 2020 года "Нефтехимик" проводил в Хельсинки матч против "Йокерита", игроки финской команды попали в контактную группу. Им необходимо пройти дополнительные тестирования на коронавирус, из-за чего проведение пятничного матча с "Ак Барсом" не представляется возможным, — сообщает пресс-служба КХЛ.

О дате и времени переноса матча "Йокерит" — "Ак Барс" лига сообщит дополнительно.

Выбор редакции

Loading...