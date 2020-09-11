Памфилова заявила об ужесточении требований к голосованию на придомовых территориях

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что большинство граждан страны поддержали тот факт, что могут проголосовать в эти три дня. Власти думают о здоровье населения.

— У нас голосование на участках, голосование в помещении и на придомовых территориях. У нас будет перекличка с нашими регионами, мы ужесточили требования к голосованиям на придомовых территориях. Их будет девять с половиной тысяч точек, — сказала Памфилова.

По её словам, во время досрочного голосования 11–12 сентября будут работать 42 тысячи избирательных участков в 63 регионах. На придомовых территориях это новое голосование будет проходить в 28 регионах.

Памфилова добавила, что избирателям стало гораздо проще отдать свой голос. Главная же задача, чтобы система была максимально прозрачна. 70% участков охвачены видеонаблюдением, особенно там, где будет проходить подсчёт голосов.