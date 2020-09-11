Памфилова назвала главу Роспотребнадзора законодательницей мод и похвасталась маской с сердечками — видео

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала главу Роспотребнадзора Анну Попову законодательницей мод и показала доказательство — маску с сердечком. Она отметила, что сейчас появились защитные средства на любой вкус и под любой наряд.

В ходе пресс-конференции зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев поинтересовался у Поповой, как правильно носить маску — заклёпкой внутрь или наружу. Это не имеет значения, главное менять маску каждые два часа и не забывать про перчатки, ответила глава Роспотребнадзора.

— Анна Юрьевна Попова у нас сейчас и ваше ведомство являются главным законодателем мод. Даже наша промышленность и бизнес тоже адаптировались. Я зашла в один из магазинов — перчатки на любой спектр, масочки с сердечками, со стразами, с чем угодно, — добавила к их разговору Памфилова и показала свою маску с сердечком.