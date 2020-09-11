Песков прокомментировал рост заболеваемости CoViD-19 в некоторых регионах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в некоторых регионах фиксируется небольшое увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его словам, резкого роста в стране не наблюдается.
— Мы действительно видим небольшой рост в регионах. Это естественно. Многие вернулись из поездок, начался учебный процесс. Но это не обвальный рост. И главное, что в повышенной ковидной готовности находится вся система здравоохранения страны и это делает ситуацию другой, не так, как в начале пандемии, — объяснил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что российская система здравоохранения "абсолютно однозначно" справится с нагрузкой в случае возможного обострения ситуации с CoViD-19.
В Минздраве сообщили о вспышках коронавируса в 11 регионах РоссииОднако речь пока идёт всё о той же первой волне эпидемии, а не о второй.
В России за минувшие сутки у 5504 человек выявлена коронавирусная инфекция. Общее количество обнаруженных случаев достигло 1 051 874, полностью от инфекции в стране излечилось уже 868 107 человек.