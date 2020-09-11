Учёные сделали маску, которая способна определить симптомы CoViD-19 — видео

Учёные из Сингапура задействовали цифровые технологии в борьбе с коронавирусом и разработали маску, которая определяет симптомы заболевания. Об этом пишет The Straits Times.
По данным издания, в маску учёные встроили специальные датчики. Они собирают информацию о состоянии здоровья человека, измеряя пульс, уровень кислорода, давление и температуру.
Все данные "умная маска" передаёт в мобильное приложение. Проверка всех показателей здоровья происходит каждые 30 минут. Так врачам легче судить о состоянии здоровья пациента, считают учёные.
Несмотря на то что датчики электронные, их можно мыть и даже переставлять с маски на маску. Их оболочка полностью влагоустойчива и одновременно чувствительна к информации извне.
Врач назвал болезни, при которых противопоказана вакцинация от коронавирусаСпециалист подчеркнул, что все вопросы по прививкам должен решать лечащий врач.
Количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 28 миллионов. На первом месте по числу случаев заболевания находятся США (6 396 047), далее идут Индия (4 465 863) и Бразилия (4 238 446).