СМИ: В Ишим стягивают дополнительные силы полиции перед похоронами вора в законе Зятькова

В небольшой город Ишим в Тюменской области стягивают дополнительные патрули полиции в связи с предстоящими там похоронами вора в законе Владимира Зятькова, также известного как Зятёк. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на собственные источники в правоохранительных структурах области. Траурная церемония должна пройти 12 сентября.
— Ожидается, что в Ишим на похороны Зятькова приедут криминальные авторитеты со всей России. В Тюмени решили подстраховаться и усилить там меры безопасности. Всё-таки Ишим город небольшой, провинциальный. В случае каких-то происшествий сил местной полиции может не хватить. Поэтому туда было решено привлечь сотрудников из других городов региона. В том числе из Тюмени, — пояснил источник.
Последняя прогулка вора в законе. Четыре человека погибли в результате столкновения катера и баржиВор в законе Владимир Зятьков выжил в сибирских тюрьмах и лагерях, но не справился с управлением собственного катера, протаранив на полном ходу пришвартованную у берега баржу. Все восемь пассажиров и экипаж серьёзно пострадали, в том числе четырёхлетний ребёнок. На этот час известно как минимум о четырёх погибших. Лайф разбирался в подробностях произошедшего.
Напомним, 9 сентября в результате столкновения катера с баржей на Урале погибло четыре человека. Лайф публиковал видео с места происшествия. Среди жертв аварии оказался и Владимир Зятьков, в преступном мире более известный как Зятёк.