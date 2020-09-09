Последняя прогулка вора в законе. Четыре человека погибли в результате столкновения катера и баржи

Вечером 9-го сентября в Ханты-Мансийском автономном округе на небольшой реке Черной в Сургуте произошла трагедия. По предварительной версии прогулочный катер, не имея должного освещения, шёл в темноте на полном ходу. Рулевой (предположительно сам владелец судна Владимир Зятьков) не заметил баржу, из-за чего катер протаранил её на высокой скорости. В результате страшного столкновения погибли четверо человек, ещё четверо находятся сейчас в больнице с тяжёлыми травмами. За их жизни борются врачи.
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На пульт спасателей вызов прошел в 18:27, а уже спустя час на месте происшествия появился заммэра города Алексей Жердев. И, возможно, неспроста — личности отдыхавших на лодке оказались известны не только в Сургуте, но в Западной Сибири и даже во всей России. Местные СМИ сразу же написали, что катер принадлежал вору в законе Владимиру Зятькову по кличке Зятёк, который являлся одним из самых влиятельных славянских воров в законе и считался так называемым смотрящим за Западной Сибирью.
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Кто такой Зятёк?
Зятьков родился в тюменском поселке Ишим и был осужден четыре раза. Впервые Зятька отправили в тюрьму, когда ему было всего девятнадцать. Но это не исправило будущего криминального авторитета, и он отмотал еще три срока за различные преступления. Самый последний в 1977 году — за убийство. Тогда Зятькова осудили на двенадцать лет.
Наказание пришлось отбывать за Полярным кругом — в известной тюрьме “Полярная сова” вблизи посёлка Харп, куда обычно ссылают на пожизненное особо опасных убийц, террористов и маньяков. В Харпе Зятёк приобрёл огромный авторитет среди заключённых и хорошие связи с лагерной администрацией, что помогло ему освободиться в 1992 году условно-досрочно.
Владимир Зятьков. Фото © mzk1.ru
Воровской подход (назначение нового вора в законе) к Зятьку совершил легендарный предводитель ОПС "Общак" Евгений Васин по прозвищу Джем из Комсомольска-на-Амуре сразу же после его освобождения. Новоиспечённый вор крепко встал на ноги в родном сибирском краю и управлял местным криминалитетом до преклонных шестидесяти шести годов. По некоторым данным Зятёк не пускал в Сибирь "пиковых" — авторитетов кавказской национальности и всегда опирался на местных.
Уважение и авторитет позволили Зятькову спокойно жить на своей земле, пока принадлежащий ему катер не попал в смертельную аварию. Жене вора в законе Татьяне повезло больше. Женщина отделалась сотрясением мозга и неопасными для жизни травмами.
Кто ещё был на катере
Кроме Зятькова в столкновении погибли владелица торгового дома "Стройснаб" Виктория Сулимова и совладелица торговой компании, специализирующейся на торговле лесом, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием Наталья Братына. Последняя оставила сиротой четырехлетнего мальчика, также находившегося на лодке. За его жизнь сейчас борются врачи — у него серьезные травмы позвоночника, сотрясение мозга, перелом плеча и ушиб живота.
По информации "Спарк-Интерфакс" у погибших женщин в последнее время не клеилось с бизнесом: “Стройснаб” Сулимовой, например, задолжал почти 6,5 миллионов рублей. “Сургутстройторг” Натальи Братыны сейчас и вовсе находится на стадии ликвидации.
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Уральское следственное управление уже возбудило уголовное дело по статье — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи работают на месте аварии, проводят все необходимые экспертизы и устанавливают причины смертельного столкновения.