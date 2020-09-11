Побочных эффектов нет. Вторая российская вакцина от коронавируса успешно прошла испытания

Учёные не выявили никаких побочных эффектов у добровольцев, принимавших участие в клинических испытаниях новой вакцины от коронавируса, разработанной новосибирским центром "Вектор" и получившей название "ЭпиВакКорона". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— За исключением незначительной и кратковременной (один-два дня) болезненности в месте инъекции, у нескольких добровольцев, привитых в рамках клинического исследования вакцины "ЭпиВакКорона", никаких побочных эффектов не отмечено. У добровольцев не отмечалось никаких симптомов и неблагоприятных проявлений после вакцинации, — заявили в ведомстве ТАСС.