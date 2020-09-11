Побочных эффектов нет. Вторая российская вакцина от коронавируса успешно прошла испытания

Учёные не выявили никаких побочных эффектов у добровольцев, принимавших участие в клинических испытаниях новой вакцины от коронавируса, разработанной новосибирским центром "Вектор" и получившей название "ЭпиВакКорона". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
— За исключением незначительной и кратковременной (один-два дня) болезненности в месте инъекции, у нескольких добровольцев, привитых в рамках клинического исследования вакцины "ЭпиВакКорона", никаких побочных эффектов не отмечено. У добровольцев не отмечалось никаких симптомов и неблагоприятных проявлений после вакцинации, — заявили в ведомстве ТАСС.
Российские учёные решили создать одну вакцину и от коронавируса, и от гриппаМедики пока не говорят, когда появится это лекарство.
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.
Также был создан специальный сайт, на котором размещена вся информация о российской вакцине "Спутник V".